Добейтесь большего с нашим софтом

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WavePad Аудио редакторРедактируйте звук и добавляйте эфекты для создания качественных аудио файлов. Узнать больше >>
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Express ScribeПрофессиональная программа для транскрипции для наборщиков текста с ножной педалью. Узнать больше >>
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Prism Видео конвертерКонвертируйте свои видео файлы из avi, mpg, vob, wmv и др. во всевозможные форматы файлов. Узнать больше >>
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VideoPad Видео редакторПолноценный видео редактор для быстро и легкого создания видео профессионального уровня.
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Switch Аудио конвертерКонвертируйте аудио файлы между разными звуковыми форматами на Windows или Mac. Узнать больше >>
Debut Video CaptureЗаписывайте и захватывайте видео из практически любого источника с помощью Debut на Windows или Mac. Узнать больше >>
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