Добейтесь большего с нашим софтом

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WavePad Аудио редактор

 Редактируйте звук и добавляйте эфекты для создания качественных аудио файлов. Узнать больше >>

Express Scribe

 Профессиональная программа для транскрипции для наборщиков текста с ножной педалью. Узнать больше >>

Prism Видео конвертер

 Конвертируйте свои видео файлы из avi, mpg, vob, wmv и др. во всевозможные форматы файлов. Узнать больше >>
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VideoPad Видео редактор

 Полноценный видео редактор для быстро и легкого создания видео профессионального уровня.
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Switch Аудио конвертер

 Конвертируйте аудио файлы между разными звуковыми форматами на Windows или Mac. Узнать больше >>

Debut Video Capture

 Записывайте и захватывайте видео из практически любого источника с помощью Debut на Windows или Mac. Узнать больше >>
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